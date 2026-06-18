Atelier Chapiteaux animés Place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône
Atelier Chapiteaux animés Place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône jeudi 20 août 2026.
Chalon-sur-Saône
Atelier Chapiteaux animés
Place Saint-Vincent Parvis de la Cathédrale Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
RDV Parvis de la cathédrale Saint-Vincent
Lors de cet atelier nous allons, avec notre intervenante, passer d’un décor de pierre à un décor de papier en réalisant une carte en trois dimensions. Grâce au dessin, au découpage, au pliage et au collage, nous donnerons vie et mouvement à notre propre décor de papier.
Notre carte prendra le visage de nos dessins, inspirés par l’observation des chapiteaux de la cathédrale, hérités du Moyen Âge et récemment restaurés. .
Place Saint-Vincent Parvis de la Cathédrale Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
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English : Atelier Chapiteaux animés
L’événement Atelier Chapiteaux animés Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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