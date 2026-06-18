En famille De porte en porte Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône jeudi 13 août 2026.

Chalon-sur-Saône

En famille De porte en porte

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Activité à faire en famille, enfants de 3 à 5 ans et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à l’observation de portes anciennes de maisons du centre-ville.

Nous chercherons tous ensemble, au détour d’une ruelle, ces marteaux-frappeurs, ancêtres des sonnettes électriques qui décorent encore aujourd’hui les entrées de motifs curieux d’animaux ou de personnages.

Puis le temps d’une activité ludique chacun, petit et grand, pourra réaliser son propre décor inspiré des découvertes faites pendant la visite. .

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

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English : En famille De porte en porte

L’événement En famille De porte en porte Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)