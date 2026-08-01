Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Le Tournoi des Explorateurs

Parc Quai Gambetta Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Formez une équipe de 2 à 5 apprentis sorciers et prenez part à un escape game géant d’environ 2h dans le centre historique de Chalon-sur-Saône ! Résolvez en équipe un maximum d’énigmes pour identifier les échoppes auxquelles vous rendre en ville. Arrivez avant les autres équipes pour marquer un maximum de points et cherchez les balises cachées pour remporter la victoire !

Choisissez votre nom d’équipe, votre créneau (10h ou 14h) et inscrivez-vous par téléphone au 06 67 93 38 08 (50€/équipe, acquittables en espèces ou en ANCV sur place le jour du jeu).

Une place de Partoutaquiz sera offerte à chaque équipe et les gagnants remporteront une partie pour 6 joueurs ! .

Parc Quai Gambetta Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 93 38 08

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English : Le Tournoi des Explorateurs

L’événement Le Tournoi des Explorateurs Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)