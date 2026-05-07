Championnat de France motonautique entre le pont de Bourgogne et le pont Saint-Laurent Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Championnat de France motonautique

entre le pont de Bourgogne et le pont Saint-Laurent Quai Sainte Marie Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Comme chaque année, l’Association pour la promotion du motonautisme (ASPROMO) organise le Championnat de France de motonautique. Durant deux jours, les meilleurs pilotes français et leurs teams s’affrontent en bords de Saône. Cette manche de championnat comprend courses de vitesse et d’endurance, ainsi que des essais libres et des essais chronométrés. Les résultats de ces courses sont comptabilisés pour le Championnat de France ainsi que pour la Coupe de Bourgogne.

Cette année, le Championnat se déroulera à Chalon-sur-Saône, et le circuit se déploiera entre le pont de Bourgogne et le pont Saint-Laurent, les samedi 29 et dimanche 30 août, entre 9H15 et 18H. L’animation et le spectacle (dont la remise de prix finale !) sont gratuits et accessibles à tous. Buvette et restauration disponibles sur place. .

entre le pont de Bourgogne et le pont Saint-Laurent Quai Sainte Marie Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 42 42 03 contact.aspromo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de France motonautique

L’événement Championnat de France motonautique Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Rives de Saône