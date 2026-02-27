Dimanche découverte l’ancien hospice Saint-Louis AU XVIIIème siècle

Quai Sainte Marie N°44 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Visite à deux voix en partenariat avec l’association Abigaïl Mathieu.

Afin de rétablir l’ordre et la sécurité, un édit de Louis XIV avait ordonné, en 1662, que soit créé dans chaque ville un hôpital général où seraient enfermés tous les pauvres réduits à la mendicité. C’est ainsi que fut fondé l’hospice Saint-Louis qu’entra en fonction en 1685. C’est l’histoire de ce lieu et de ses habitants qui vous sera conté, jusqu’à sa transformation à la Révolution française.

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

Quai Sainte Marie N°44 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dimanche découverte l’ancien hospice Saint-Louis AU XVIIIème siècle

L’événement Dimanche découverte l’ancien hospice Saint-Louis AU XVIIIème siècle Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-25 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I