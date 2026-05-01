Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Eglise Saint Cosme Chalon-sur-Saône
Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Eglise Saint Cosme Chalon-sur-Saône samedi 30 mai 2026.
Chalon-sur-Saône
Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi
Eglise Saint Cosme 25 Place Abbé Moreau Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Requiem de G. Verdi est une œuvre dramatique, puissante, et profondément expressive, mêlant la grandeur opératique à la solennité religieuse, et reste une pièce maîtresse du répertoire choral mondial.
Ce Requiem, œuvre musicale emblématique, est composée comme une messe funéraire pour quatre solistes, double chœur et orchestre. Il a été écrit en mémoire d’Alessandro Manzoni, une figure que Verdi admirait profondément, ce qui lui a valu aussi le nom de Manzoni Requiem.
À ses débuts, certains critiques ont trouvé le style de Verdi trop opératique pour une œuvre religieuse, mais l’œuvre a rapidement gagné en popularité.
Elle a été jouée dans plusieurs grandes salles européennes, notamment La Scala, et reste aujourd’hui l’un des œuvres chorales les plus fréquemment interprétées depuis Mozart. .
Eglise Saint Cosme 25 Place Abbé Moreau Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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L’événement Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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