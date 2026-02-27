Élan de vie mois du cancer cérébral Chalon-sur-Saône

Élan de vie mois du cancer cérébral

Lac des près saint Jean Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Mai en gris, vous connaissez ?

Il s’agit du mois de sensibilisation au cancer cérébral.

L’association Neuro Vie vous dévoile son programme !

Au programme, au choix

-Marche

-Course

-Marche nordique

-Jeux en bois géants

–Démonstration de danses latines

Stand d’information

-Vente de boissons

Une participation de 5 euros sera demandée. Elle servira au financement de nos projets de recherche médicale en Bourgogne et soins de support.

Merci pour votre soutien. .

Lac des près saint Jean Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 49 02 63 association.neurovie71@gmail.com

