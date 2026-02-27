Élan de vie mois du cancer cérébral Chalon-sur-Saône
Élan de vie mois du cancer cérébral Chalon-sur-Saône samedi 30 mai 2026.
Élan de vie mois du cancer cérébral
Lac des près saint Jean Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Mai en gris, vous connaissez ?
Il s’agit du mois de sensibilisation au cancer cérébral.
L’association Neuro Vie vous dévoile son programme !
Au programme, au choix
-Marche
-Course
-Marche nordique
-Jeux en bois géants
–Démonstration de danses latines
Stand d’information
-Vente de boissons
Une participation de 5 euros sera demandée. Elle servira au financement de nos projets de recherche médicale en Bourgogne et soins de support.
Merci pour votre soutien. .
Lac des près saint Jean Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 49 02 63 association.neurovie71@gmail.com
