Chalon dans la rue se dévoile en avant-première ! Site de l’Abattoir Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Chalon dans la rue se dévoile en avant-première !

Site de l’Abattoir 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Chalon dans la rue se dévoile en avant-première !

Avant la mise en ligne officielle de la programmation, le 5 juin, le festival Chalon dans la rue vous invite à découvrir en exclusivité son édition 2026 lors d’une soirée festive, samedi 30 mai dès 17h, sur le site de l’Abattoir.

Un rendez-vous pour plonger dans le festival mais aussi se retrouver, échanger, partager un repas et entrer ensemble dans l’élan du festival.

A 17h30, mise en bouche avec un extrait de Guinguette Plantes, une création participative à la touche végétale imaginée depuis plusieurs mois avec des habitantes et habitants du Quartier des Aubépins.

L’équipe du festival vous présentera ensuite un avant-goût de cette 39e édition qui se tiendra du 23 au 26 juillet spectacles, compagnies invitées, nouveautés, lieux de convivialité et plus si affinités. Présentation traduite en langue des signes française par Synchrones Interprétation.

Puis, temps fort de la soirée avec Les Petites Épopées… de la compagnie Le Doux Supplice. Un spectacle puissant et immersif où les artistes surgissent au cœur du public pour vous entraîner dans une aventure collective entre acrobatie et danse.

Et parce qu’une bonne soirée ne s’arrête pas là, on prolonge le plaisir dès 21h avec un repas partagé — apportez votre panier ou profitez d’une formule proposée sur place par Le Galpon — avant de finir en musique avec un DJ set !

Samedi 30 mai dès 17h

Site de l’Abattoir 52 quai Saint-Cosme, Chalon-sur-Saône

Gratuit sans réservation .

Site de l’Abattoir 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 88 70

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English : Chalon dans la rue se dévoile en avant-première !

L’événement Chalon dans la rue se dévoile en avant-première ! Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)