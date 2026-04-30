Chalon-sur-Saône

Exam party !

LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-02

Une coproduction avec le CRR du Grand Chalon

Les étudiant·e·s Musiques Actuelles du CRR et l’ESM de Dijon prennent possession de LaPéniche le temps de deux soirées de concerts. Le public pourra découvrir leurs projets artistiques, tandis que les élèves vivront leurs examens de fin d’année en conditions de concert. .

LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : Exam party !

L’événement Exam party ! Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)