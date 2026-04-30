Exam party ! Chalon-sur-Saône
Exam party ! Chalon-sur-Saône mardi 2 juin 2026.
Chalon-sur-Saône
Exam party !
LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-02
Une coproduction avec le CRR du Grand Chalon
Les étudiant·e·s Musiques Actuelles du CRR et l’ESM de Dijon prennent possession de LaPéniche le temps de deux soirées de concerts. Le public pourra découvrir leurs projets artistiques, tandis que les élèves vivront leurs examens de fin d’année en conditions de concert. .
LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org
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English : Exam party !
L’événement Exam party ! Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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