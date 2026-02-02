Fête du Port Port de Plaisance Chalon-sur-Saône

Fête du Port

Port de Plaisance 8, avenue de Verdun Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Fête du Port revient à Chalon-sur-Saône Un week-end festif et nautique à ne pas manquer !

Comme chaque année, le port de plaisance du Grand Chalon se transforme en un véritable village maritime le temps d’un week-end avec la Fête du Port ! Un événement gratuit et ouvert à tous, qui invite le public à plonger dans l’univers du nautisme et de la vie portuaire.

Un programme riche en découvertes et sensations

Durant tout le week-end, petits et grands pourront profiter d’une multitude d’animations nautiques et de stands variés, tenus par des associations locales et des professionnels du secteur maritime. .

Port de Plaisance 8, avenue de Verdun Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 83 38 portdeplaisance@achalon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Port

L’événement Fête du Port Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)