Liam Szymonik 4tet L’Évadée Chalon-sur-Saône
Liam Szymonik 4tet L’Évadée Chalon-sur-Saône vendredi 29 mai 2026.
Chalon-sur-Saône
Liam Szymonik 4tet
L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Plongez dans un vortex intense où l’avant-garde se déploie, tout en laissant place à une énergie brute et viscérale parfois déroutante mais profondément captivante. Entre découpages et cubisme sauvage, le quartet de Liam Szymonik est d’une puissance redoutable, et nous livre une toile explosive dont l’écriture regorge de structures aux rendez-vous volcaniques ! .
L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Liam Szymonik 4tet
L’événement Liam Szymonik 4tet Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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