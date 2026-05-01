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Liam Szymonik 4tet L’Évadée Chalon-sur-Saône

Liam Szymonik 4tet L’Évadée Chalon-sur-Saône vendredi 29 mai 2026.

Lieu : L'Évadée

Adresse : 11 Impasse de l'Ancienne Prison

Ville : 71100 Chalon-sur-Saône

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Chalon-sur-Saône

Liam Szymonik 4tet

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Plongez dans un vortex intense où l’avant-garde se déploie, tout en laissant place à une énergie brute et viscérale parfois déroutante mais profondément captivante. Entre découpages et cubisme sauvage, le quartet de Liam Szymonik est d’une puissance redoutable, et nous livre une toile explosive dont l’écriture regorge de structures aux rendez-vous volcaniques !   .

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Liam Szymonik 4tet

L’événement Liam Szymonik 4tet Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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