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Art Expo Par 4 chemins Office du Tourisme de Chalon Chalon-sur-Saône

Art Expo Par 4 chemins Office du Tourisme de Chalon Chalon-sur-Saône mardi 2 juin 2026.

Lieu : Office du Tourisme de Chalon

Adresse : 4 place du Port Villiers

Ville : 71100 Chalon-sur-Saône

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chalon-sur-Saône

Art Expo Par 4 chemins

Office du Tourisme de Chalon 4 place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-02

Une exposition d’art réunissant peinture, sculpture, photographie, mosaïque et art textile…
Venez découvrir les 4 artistes et leurs univers colorés

ESSENEM mosaïques et art textile ;
Gilles PUGIN sculptures céramique ;
Sylvie MEUNIER photographie. Les photos sont déclinées sous différents supports bijoux et accessoires, tableaux, cartes postales, photos imprimées sur toile, papier ou métal et divers articles textiles… ;
MOLLEY Peinture.   .

Office du Tourisme de Chalon 4 place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 51 76 09  sylvie.meunier.e.i@gmail.com

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English : Art Expo Par 4 chemins

L’événement Art Expo Par 4 chemins Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-21 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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