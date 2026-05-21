Art Expo Par 4 chemins Office du Tourisme de Chalon Chalon-sur-Saône
Art Expo Par 4 chemins Office du Tourisme de Chalon Chalon-sur-Saône mardi 2 juin 2026.
Chalon-sur-Saône
Art Expo Par 4 chemins
Office du Tourisme de Chalon 4 place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Une exposition d’art réunissant peinture, sculpture, photographie, mosaïque et art textile…
Venez découvrir les 4 artistes et leurs univers colorés
ESSENEM mosaïques et art textile ;
Gilles PUGIN sculptures céramique ;
Sylvie MEUNIER photographie. Les photos sont déclinées sous différents supports bijoux et accessoires, tableaux, cartes postales, photos imprimées sur toile, papier ou métal et divers articles textiles… ;
MOLLEY Peinture. .
Office du Tourisme de Chalon 4 place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 51 76 09 sylvie.meunier.e.i@gmail.com
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English : Art Expo Par 4 chemins
L’événement Art Expo Par 4 chemins Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-21 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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