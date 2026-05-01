Not Only A trio L’Évadée Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Not Only A trio

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Une batterie, deux saxophones. Un trio mais pas seulement. Ici, les mélodies se croisent quand les rythmes s’imbriquent. Les couleurs se mêlent quand le jeu en vaut la chandelle. Les trois musiciens tissent leurs voix et les chemins à emprunter sont multiples. Remplir le spectre ou, au contraire, se situer dans les extrêmes, imposer le calme ou jouer avec l’absence du silence. La richesse des timbres est large. Les frontières entre l’écrit et l’improvisé s’amenuisent, les rôles de chacun s’estompent et se confondent pour laisser place à un discours unique. .

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Not Only A trio

L’événement Not Only A trio Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)