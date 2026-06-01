Laissez-vous conter chalon depuis la saône Chalon et la Saône Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône samedi 27 juin 2026.

Chalon-sur-Saône

Laissez-vous conter chalon depuis la saône Chalon et la Saône

Place du Port Villiers Marches du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’Office du tourisme et le service Animation du patrimoine vous proposent des visites en bateau depuis la Saône !

Un guide-conférencier déchiffrera avec vous, tout au long d’une agréable promenade nautique, les liens multiples tissés entre la ville et la rivière au cours des siècles…

Alors venez partager avec nous un moment de détente tout en découvrant la ville sous un nouvel angle !

Accessible après acquisition du billet auprès de l’Office de tourisme de Chalon-sur-Saône .

Place du Port Villiers Marches du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97

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English : Laissez-vous conter chalon depuis la saône Chalon et la Saône

L’événement Laissez-vous conter chalon depuis la saône Chalon et la Saône Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)