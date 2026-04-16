Concert de musique classique offert par la Philharmonie de Cologne Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Concert de musique classique offert par la Philharmonie de Cologne

Église Sainte Pierre Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Que ce soit dans les villages reculés d’Australie, les fjords norvégiens ou la ville cosmopolite de Berlin, la Philharmonie de Chambre de Cologne s’est donné pour mission de faire résonner la musique classique dans le monde entier.

Pour cette saison, le calendrier des concerts de la Philharmonie de Chambre de Cologne est déjà complet. Près de 150 concerts sont prévus en Allemagne et dans plus de 200 villes à l’étranger, pour faire voyager la musique classique dans le monde entire.

La Philharmonie de Chambre de Cologne a été fondée en 2003 à Cologne, ville connue internationalement pour son conservatoire et ses professeurs de musique. C’est lors des masterclasses des professeurs Viktor Tretiakov, Maria Kliegel, Robert Winn, Frans Helmerson, Zakhar Bron et Ralph Manno que la Philharmonie de Chambre de Cologne recrute constamment ses talents. Plus de 100 musiciens jouent désormais dans les différentes formations de la Philharmonie de Chambre de Cologne Après une selection minutieuse, de nombreux ensembles sont constitués, de l’orchestre de chambre à l’orchestre symphonique. Après des répétitions intensives, les tournées débutent et l’aventure musicale peut commencer.

Depuis novembre 2009, la Philharmonie de Chambre de Cologne collabore avec Mercedes-Benz. Ensemble, nous avons lancé une nouvelle série de concerts dans le somptueux bâtiment du Mercedes Center, transformé pour l’occasion en palais de la musique classique. Les premiers concerts ont eu lieu au printemps 2010.

Parallèlement, notre tournée mondiale nous mènera en Australie, en Espagne, en Grande-Bretagne et à travers toute l’Allemagne. Lors des préparations, nous accordons une attention particulière à la sélection des œuvres et de nos solistes.

Grâce à la singularité particulière des solistes de l’orchestre, la Philharmonie de Chambre offre à chacun de ses musiciens la possibilité de se produire en tant que soliste.

La Philharmonie de Chambre a pour devise de composer son répertoire avec les œuvres les plus sélectionnées. L’attrait particulier de notre programme réside dans la combinaison d’œuvres populaires avec d’autres moins connues, issues de différentes époques musicales. Ainsi, de grands maîtres comme Wolfgang Amadeus Mozart et Antonio Vivaldi dialoguent avec des œuvres allant de Sergei Prokofiev jusqu’au roi du tango, Astor Piazzolla.

Ce mélange promet une diversité au plus haut niveau.

Notre objectif principal reste de passionner et promouvoir la musique classique dans le monde entier ! .

Église Sainte Pierre Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté concert.booking@outlook.com

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English : Concert de musique classique offert par la Philharmonie de Cologne

L’événement Concert de musique classique offert par la Philharmonie de Cologne Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I