Sourdure, Ernest Bergez Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Sourdure investit le répertoire traditionnel du Massif central et développe une forme de chanson personnelle et bricolée, en français et en occitan auvergnat. Sa démarche se situe à la jonction entre un esprit d’expérimentation, une pratique du violon et du chant attachée aux traditions populaires. .
Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr
