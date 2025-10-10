Sourdure, Ernest Bergez Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône

Sourdure, Ernest Bergez

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Sourdure investit le répertoire traditionnel du Massif central et développe une forme de chanson personnelle et bricolée, en français et en occitan auvergnat. Sa démarche se situe à la jonction entre un esprit d’expérimentation, une pratique du violon et du chant attachée aux traditions populaires. .

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

English : Sourdure, Ernest Bergez

German : Sourdure, Ernest Bergez

Italiano :

Espanol :

L’événement Sourdure, Ernest Bergez Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I