Balade guidée en bateau Chalon-sur-Saône
Balade guidée en bateau Chalon-sur-Saône samedi 9 mai 2026.
Chalon-sur-Saône
Balade guidée en bateau
Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-09-05 2026-09-12
Découvrez Chalon-sur-Saône et son histoire en compagnie d’un guide de l’Espace Patrimoine. Différentes thématiques sont proposées
Chalon et la Saône de mai à août
La Saône et la ligne de démarcation 5 et 12 septembre .
Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
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English : Balade guidée en bateau
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