Chalon-sur-Saône

Balade guidée en bateau

Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-09-05 2026-09-12

Découvrez Chalon-sur-Saône et son histoire en compagnie d’un guide de l’Espace Patrimoine. Différentes thématiques sont proposées

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Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

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English : Balade guidée en bateau

L’événement Balade guidée en bateau Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-27 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I