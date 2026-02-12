Jean Marc Saulniere & Jean-Pierre Loubat Chapelle du Carmel Chalon-sur-Saône

Jean Marc Saulniere & Jean-Pierre Loubat

Chapelle du Carmel 16 rue de la Motte Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-31

2026-05-06

Exposition Jean Marc Saulnier, artiste peintre plasticien (œuvres récentes) & Jean-Pierre LOUBAT, photographe (jardins secrets bibliothèques) Les feuilles poussent au printemps . .

Chapelle du Carmel 16 rue de la Motte Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 46 40 37 maryvonne.binder@gmail.com

English : Jean Marc Saulniere & Jean-Pierre Loubat

