Jean Marc Saulniere & Jean-Pierre Loubat Chapelle du Carmel Chalon-sur-Saône

Jean Marc Saulniere & Jean-Pierre Loubat
Chapelle du Carmel 16 rue de la Motte Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-31
Exposition Jean Marc Saulnier, artiste peintre plasticien (œuvres récentes) & Jean-Pierre LOUBAT, photographe (jardins secrets bibliothèques) Les feuilles poussent au printemps . .
Chapelle du Carmel 16 rue de la Motte Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 46 40 37 maryvonne.binder@gmail.com
