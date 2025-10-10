From New York to Los Angeles Regular Ensemble Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône

From New York to Los Angeles Regular Ensemble

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 19:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Cette soirée en deux parties explore deux courants de la musique américaine des années 1970 l’électronique californienne revisitée par de jeunes musiciens, et le minimalisme new-yorkais porté par le Regular Ensemble. Une expérience immersive entre communion sonore et psychédélisme. .

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

English : From New York to Los Angeles Regular Ensemble

German : From New York to Los Angeles Regular Ensemble

Italiano :

Espanol :

