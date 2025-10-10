From New York to Los Angeles Regular Ensemble Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône
From New York to Los Angeles Regular Ensemble Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône mercredi 6 mai 2026.
From New York to Los Angeles Regular Ensemble
Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Cette soirée en deux parties explore deux courants de la musique américaine des années 1970 l’électronique californienne revisitée par de jeunes musiciens, et le minimalisme new-yorkais porté par le Regular Ensemble. Une expérience immersive entre communion sonore et psychédélisme. .
Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr
