Chalon-sur-Saône

Respace festival

Espace des Arts Office de Tourisme Chalon sur Saône Studio Piffaut Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-22

RESPACE Festival de danse contemporaine, porté par la Compagnie QUAI6, investit différents espaces de Chalon-sur-Saône les 27 et 28 juin 2026. Spectacles, performances, ateliers, exposition et musique live réunissent des artistes locaux, nationaux et internationaux.

Au programme

Quatre spectacles au Studio Noir de l’Espace des Arts

Des danses et des luttes (Cie DANS6T), Tenir la nuit (Cie Nahlo), REFACE (Collectif Les Idoles) et KMs of Resistance (Cie JILZ).

Plusieurs propositions au Studio Piffaut

Sonolier, performance sonore et experimental de Zouheir Atbane, une carte blanche aux élèves du Conservatoire du Grand Chalon et une friperie itinérante avec Bazar Bisous.

Une exposition photographique à l’Office de Tourisme

Corps en Scène, avec des œuvres de Pauline Anna Gudet (série réalisée au Crazy Horse) et du Collectif Les Idoles.

Ainsi que deux ateliers de danse ouverts au public.

Mots-clés danse contemporaine, festival, performance, photographie, Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, Bourgogne, ateliers, exposition, musique live, résistance, corps, création contemporaine, QUAI6. .

Espace des Arts Office de Tourisme Chalon sur Saône Studio Piffaut Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 35 75 97 respacefestival@gmail.com

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English : Respace festival

L’événement Respace festival Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I