Bruit de la rue Guinguette Plantes, Le cabaret du végétal de La Belle Aventure Rdv devant la Maison de quartier des Aubépins Chalon-sur-Saône
Bruit de la rue Guinguette Plantes, Le cabaret du végétal de La Belle Aventure Rdv devant la Maison de quartier des Aubépins Chalon-sur-Saône vendredi 19 juin 2026.
Chalon-sur-Saône
Bruit de la rue Guinguette Plantes, Le cabaret du végétal de La Belle Aventure
Rdv devant la Maison de quartier des Aubépins 8 Rue du Pont de Fer Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Avant-première Sélection In du festival Chalon dans la rue
Vous avez remarqué ? On aurait tendance à considérer le végétal comme un décor, un paysage… Pourtant, les plantes sont douées de sens et même d’intelligence… Avec Guinguettes Plantes, la compagnie la Belle Aventure
remet le végétal au centre. Ce projet collectif, au long cours, s’est construit avec des participants et participantes sur le quartier des Aubépins, autour de la Maison de Quartier et du parc. Lors de ce Bruit de la rue, nous
partagerons des recettes végétales, des récits de vie, des chansons et bien d’autres surprises ! Une exploration à la croisée des sciences, de nosmémoires et des imaginaires, pour (re)trouver la clé des champs !
Maison de quartier des Aubépins, OPAC 71 .
Rdv devant la Maison de quartier des Aubépins 8 Rue du Pont de Fer Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 88 70
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English : Bruit de la rue Guinguette Plantes, Le cabaret du végétal de La Belle Aventure
L’événement Bruit de la rue Guinguette Plantes, Le cabaret du végétal de La Belle Aventure Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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