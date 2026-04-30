L’été des oiseaux Port de plaisance plateforme de mise à l’eau Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

L’été des oiseaux

Port de plaisance plateforme de mise à l’eau 8 Avenue de Verdun Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre des activités Pavillon Bleu, le port de plaisance organise une journée découverte pédagogique permettant de découvrir les oiseaux présents dans la région.

Tout au long de la journée, profitez d’un espace animé avec des ateliers et jeux pour petits et grands Anatomie, Alimentation, Nidification, Chants & communication…

Initiez-vous à l’ornithologie lors de sorties guidées le long du Boyau.

Par petits groupes, observez les espèces locales et apprenez à les

reconnaître.

Une journée gratuite, ludique et accessible à tous, à vivre en famille, entre amis ou en groupe.

Mercredi 24 juin 10-18h au port de plaisance Gratuit .

Port de plaisance plateforme de mise à l’eau 8 Avenue de Verdun Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 83 38 portdeplaisance@achalon.com

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English : L’été des oiseaux

L’événement L’été des oiseaux Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-30 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I