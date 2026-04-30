Dans la cour Yeni Gayda Chalon-sur-Saône
Dans la cour Yeni Gayda Chalon-sur-Saône mercredi 24 juin 2026.
Chalon-sur-Saône
Dans la cour Yeni Gayda
LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
[DANSLACOUR], c’est le rendez-vous des beaux jours la cour de LaPéniche, une scène à ciel ouvert, du soleil, une bière fraîche… et surtout de la bonne musique.
Une ambiance simple et chaleureuse, la recette parfaite pour des apéros qui s’étirent jusqu’au soir.
YENI GAYDA
Yeni Gayda est un groupe turcosmique, leur musique est une transe, à mi chemin entre groove hypnotique et psychédélisme oriental. En 2026 Yeni Gayda est en création avec la chanteuse et musicienne Merve Salgar. Au travers de cette rencontre le groupe continue de creuser sa voie initiale de fusion entre les répertoires traditionnels de Turquie et la création d’un son singulier, virulent et tendu. .
LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org
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English : Dans la cour Yeni Gayda
L’événement Dans la cour Yeni Gayda Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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