Ateliers participatifs les 23 et 30 juin pour préparer le Festival Afrik’en fête Régie de quartier St Jean Chalon-sur-Saône
Ateliers participatifs les 23 et 30 juin pour préparer le Festival Afrik’en fête Régie de quartier St Jean Chalon-sur-Saône mardi 23 juin 2026.
Chalon-sur-Saône
Ateliers participatifs les 23 et 30 juin pour préparer le Festival Afrik’en fête
Régie de quartier St Jean 5 rue Winston CHURCHILL Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 14:00:00
fin : 2026-06-23 16:30:00
Date(s) :
2026-06-23 2026-06-30
L’association Afrik’en fête organise deux ateliers participatifs en partenariat avec la Régie de Quartiers St Jean, les mardis 23 et 30 juin de 14h à 16h30, afin de préparer le festival Afrik’en fête qui se déroulera les 4 & 5 juillet.
– mardi 23 juin: atelier manuel confection de masques africains
– mardi 30 juin confection des éléments de décoration
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.
Une invitation à venir partager des compétences, faire des rencontres et partager un moment convivial, mais aussi de découvrir l’association et le festival ! .
Régie de quartier St Jean 5 rue Winston CHURCHILL Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 76 31 39 afrikenfete@gmail.com
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English : Ateliers participatifs les 23 et 30 juin pour préparer le Festival Afrik’en fête
L’événement Ateliers participatifs les 23 et 30 juin pour préparer le Festival Afrik’en fête Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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