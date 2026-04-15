Spectacle Empreintes sur le chemin Rue Denis Papin Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Spectacle Empreintes sur le chemin

Rue Denis Papin La Méandre Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

En chemin tu as laissé tes empreintes

Tes pas sur le sol

Tes mains dans l’argile

Tes doigts sur le dessin

Ton chant dans la nuit

En chemin tu as ramassé des pierres, des morceaux d’écorces, des graines semées parle le vent. Et quelques souvenirs de ton enfance ou ceux de tes propres enfants.

Ton histoire se raconte avec peu de mots, car la peur, la fuite, l’arrachement, ne peuvent pas se raconter. Alors, ton histoire se raconte par tes silences, par ta pudeur, par ce que tes mains ont exprimé et par les battements de ton cœur.

Spectacle musical évoquant les souvenirs d’enfance, le chemin de l’exil, le désir d’une nouvelle vie. Il est interprété par une troupe d’artistes et 7 personnes en situation d’exil, résidant en Saône et Loire.

Les autres dates: Sivignon le 3 mai, Davayé le 5 mai, La Vineuse sur Fégande le 8 mai, Matour le 12 mai, Blanot le 13 juin, Le Creusot le 23 juin. .

Rue Denis Papin La Méandre Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté coordination.revertouthaut@gmail.com

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English : Spectacle Empreintes sur le chemin

L’événement Spectacle Empreintes sur le chemin Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)