Spectacle Empreintes sur le chemin Rue Denis Papin Chalon-sur-Saône
Spectacle Empreintes sur le chemin Rue Denis Papin Chalon-sur-Saône vendredi 12 juin 2026.
Chalon-sur-Saône
Spectacle Empreintes sur le chemin
Rue Denis Papin La Méandre Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
En chemin tu as laissé tes empreintes
Tes pas sur le sol
Tes mains dans l’argile
Tes doigts sur le dessin
Ton chant dans la nuit
En chemin tu as ramassé des pierres, des morceaux d’écorces, des graines semées parle le vent. Et quelques souvenirs de ton enfance ou ceux de tes propres enfants.
Ton histoire se raconte avec peu de mots, car la peur, la fuite, l’arrachement, ne peuvent pas se raconter. Alors, ton histoire se raconte par tes silences, par ta pudeur, par ce que tes mains ont exprimé et par les battements de ton cœur.
Spectacle musical évoquant les souvenirs d’enfance, le chemin de l’exil, le désir d’une nouvelle vie. Il est interprété par une troupe d’artistes et 7 personnes en situation d’exil, résidant en Saône et Loire.
Les autres dates: Sivignon le 3 mai, Davayé le 5 mai, La Vineuse sur Fégande le 8 mai, Matour le 12 mai, Blanot le 13 juin, Le Creusot le 23 juin. .
Rue Denis Papin La Méandre Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté coordination.revertouthaut@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Empreintes sur le chemin
L’événement Spectacle Empreintes sur le chemin Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
- Mémoires en Madrigal Alvaro Dule, chorégraphe Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône 21 avril 2026
- LAURENT VOULZY SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone 24 avril 2026
- Laurent Voulzy SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône 25 avril 2026
- THOMAS MARTY SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone 25 avril 2026
- Brass Band Pierre-Antoine Savoyat, compositeur invité Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône 25 avril 2026