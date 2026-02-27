Midi du patrimoine la Chapelle de la Colombière, œuvre d’Auguste Perret

72 rue d’Autun Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Chapelle réalisée par l’architecte Auguste Perret en 1923 pour l’école La Colombière alors rue d’Autun. Celui-ci est désormais reconnu comme un architecte phare du XXe siècle.

Cette ouverture exceptionnelle est l’occasion de découvrir un établissement scolaire fréquenté par de nombreux chalonnais, mais aussi d’aborder l’œuvre religieuse de l’architecte et entrepreneur spécialiste du béton à l’époque du renouveau de l’art sacré en France après la séparation de l’église et de l’Etat (1905). Cette visite vous permettra aussi de découvrir ou d’admirer à nouveau les verrières de la chapelle de la Colombière, réalisées par Marguerite Huré, peintre-verrier qui exécuta ces vitraux.

Sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

72 rue d’Autun Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Midi du patrimoine la Chapelle de la Colombière, œuvre d’Auguste Perret

L’événement Midi du patrimoine la Chapelle de la Colombière, œuvre d’Auguste Perret Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-25 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I