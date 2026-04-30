Chalon-sur-Saône

Guitare n’co & l’Appart à Zik font leur show !

LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Guitare N’Co & L’Appart à Zik à LaPéniche

Passionnés par le live, les élèves de Guitare N’Co et L’Appart à Zik se réunissent pour célébrer une année de travail ! Rendez-vous le dimanche 14 juin dès 18h pour une soirée pleine d’énergie et de partage. Côté restauration, le foodtruck Tribu M sera présent avec sandwichs chauds, plats du monde, pokebowls et glaces (options végé incluses). Venez soutenir la scène locale ! .

LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : Guitare n’co & l’Appart à Zik font leur show !

L’événement Guitare n’co & l’Appart à Zik font leur show ! Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)