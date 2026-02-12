Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Cathédrale Saint-Vincent Chalon-sur-Saône

Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains

Cathédrale Saint-Vincent 9 Place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-06-07 15:00:00

Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, nous entraîne en concert, dans un merveilleux voyage au cœur d’un lieu magnifique à l’acoustique exceptionnelle.

Argentine, Italie, Brésil, Espagne, France, Allemagne, Paraguay… Programme varié cocktail détonant de fougue, de joie et de douceur.

Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole et sud-américaine, transcriptions des plus belles musiques de film et œuvres classiques… Fermez les yeux et partagez un moment les émotions et nuances intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs, interprétées magistralement par le jeune virtuose. Tarrega, Barrios, Bach, Pachelbel, Haendel, Albeniz, Zequinha Abreu, Sanz… .

