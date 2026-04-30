Chalon-sur-Saône

Dans la cour peau de chagrin

LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

[DANSLACOUR], c’est le rendez-vous des beaux jours la cour de LaPéniche, une scène à ciel ouvert, du soleil, une bière fraîche… et surtout de la bonne musique.

Une ambiance simple et chaleureuse, la recette parfaite pour des apéros qui s’étirent jusqu’au soir.

Peau de Chagrin

< Chanson franchement réaliste Chalon-sur-Saône >

Peau de Chagrin, duo formé d’un chanteur et d’un accordéoniste, explore depuis dix ans les chemins de la chanson réaliste. Entre argot, gouaille et mélancolie, ils mêlent compositions et reprises pour vous faire revivre l’âme des rues, des bistrots et des cabarets. Leur spectacle, à la fois cru, poétique et parfois provocateur, vous embarque dans un voyage d’émotions brutes, entre rires et larmes, dans la lignée des grands chanteurs populaires.

Phil K, la voix cassée au tabac brun et à l’alcool fort, casquette sur le coin de l’œil, micro serré dans les poings, il chante et déclame avec gouaille et sincérité. Un rien provocateur, mais jamais méchant. Et Mau Desbois, le plus calme du duo — il en faut bien un ! À l’accordéon, ce “piano à bretelles”, il fait naître en quelques notes des larmes, des élans ou des refrains repris en chœur. .

LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : Dans la cour peau de chagrin

L’événement Dans la cour peau de chagrin Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)