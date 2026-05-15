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La minute de silence Chalon-sur-Saône

La minute de silence Chalon-sur-Saône samedi 13 juin 2026.

Adresse : Cloître st Vincent

Ville : 71100 Chalon-sur-Saône

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Chalon-sur-Saône

La minute de silence

Cloître st Vincent Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Récital piano voix interprété par Thierry Peinado en hommage à D.Balavoine et M.Berger auteur, compositeur, Thierry dans cette ballade interprètera aussi ses propres créations qui croiseront les plus belles chansons de deux compositeurs de génie
100% live accompagné au piano par Arnaud Raulet.   .

Cloître st Vincent Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 07 58 12  tproductiontb@gmail.com

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English : La minute de silence

L’événement La minute de silence Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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