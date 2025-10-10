Élémentaire mon cher Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône

Élémentaire mon cher

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 Rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Appelé en renfort par l’inspecteur Lestrade et Scotland Yard, Sherlock Holmes se retrouve plongé au milieu d’une étrange affaire trois meurtres en plein cœur de Londres et un mystérieux symbole peint en rouge retrouvé sur chaque lieu… La comédie musicale de Thierry Boulanger et Alyssa Landry nous plonge dans l’univers magique du détective légendaire de Baker street, de ses brillantes déductions et de son intelligence hors du commun ! .

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 Rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

English : Élémentaire mon cher

German : Élémentaire mon cher

Italiano :

Espanol :

L’événement Élémentaire mon cher Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I