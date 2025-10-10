Élémentaire mon cher Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône
Élémentaire mon cher
Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 Rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Appelé en renfort par l’inspecteur Lestrade et Scotland Yard, Sherlock Holmes se retrouve plongé au milieu d’une étrange affaire trois meurtres en plein cœur de Londres et un mystérieux symbole peint en rouge retrouvé sur chaque lieu… La comédie musicale de Thierry Boulanger et Alyssa Landry nous plonge dans l’univers magique du détective légendaire de Baker street, de ses brillantes déductions et de son intelligence hors du commun ! .
Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 Rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr
