J’ai vu des fleuves d’eau vive., Paroisse Saint Paul 71100 Chalon sur Saône, Chalon-sur-Saône
J’ai vu des fleuves d’eau vive., Paroisse Saint Paul 71100 Chalon sur Saône, Chalon-sur-Saône dimanche 28 juin 2026.
J’ai vu des fleuves d’eau vive. Dimanche 28 juin, 18h30 Paroisse Saint Paul 71100 Chalon sur Saône Saône-et-Loire
entrée libre au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T18:30:00+02:00 – 2026-06-28T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T18:30:00+02:00 – 2026-06-28T19:30:00+02:00
“Quand on s’promène au bord de l’eau… turlututu chapeau pointu, j’étais sous le pont et j’ai tout vu tout entendu… que mes contes se déroulent comme un long ruisseau dont vous serez les seigneurs”.
Du commencement jusqu’à un certain puits en passant par Noé et Jonas, « J’ai vu des fleuves d’eau vive » raconte l’eau.
Paroisse Saint Paul 71100 Chalon sur Saône 11 rue Winston Churchill 71100 Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0612811778 »}]
Spectacle conté
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