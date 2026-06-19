Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône dimanche 28 juin 2026.
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Harmonie Municipale et La Vaillante de Chalon-sur-Saône. .
Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 93 48 39 p.bercot@yahoo.com
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English : Concert estival
L’événement Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-15 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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