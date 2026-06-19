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Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône dimanche 28 juin 2026.

Ville : 71100 Chalon-sur-Saône

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Harmonie Municipale et La Vaillante de Chalon-sur-Saône.   .

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 93 48 39  p.bercot@yahoo.com

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English : Concert estival

L’événement Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-15 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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