Orfeo Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône

Orfeo

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Connaissez-vous l’histoire d’Orphée, ce musicien à la renommée extraordinaire ? À partir de l’Orfeo de Monteverdi, œuvre majeure marquant la naissance de l’opéra en 1607, cette version abrégée et haute en couleurs plongera le spectateur dans l’un des mythes les plus emblématiques celui d’Orphée, bravant les Enfers pour retrouver son Eurydice. .

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

English : Orfeo

German : Orfeo

Italiano :

Espanol :

L’événement Orfeo Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I