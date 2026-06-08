Saison musicale du Cloître Saint Vincent 2026 Place du Cloître Chalon-sur-Saône
Saison musicale du Cloître Saint Vincent 2026 Place du Cloître Chalon-sur-Saône vendredi 3 juillet 2026.
Chalon-sur-Saône
Saison musicale du Cloître Saint Vincent 2026
Place du Cloître Cloître Saint Vincent Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-28
Pour la 6e année consécutive, les murs feutrés du cloître Saint-Vincent vont devenir l’écrin prestigieux d’une nouvelle saison de concerts éclectiques, traditionnels ou multiculturels.
Vendredi 3 Juillet 20h Durée du spectacle environ 1h
Amanda FAVIER et Élodie SOULARD
CARNET DE VOYAGES
Vendredi 10 Juillet 20h Durée du spectacle environ 1h10
Anousha NAZARI et Antoine MORINIERE
LABYRINTHE BAROQUE
Vendredi 17 Juillet 20h Durée du spectacle environ 1h
Alice JULIEN-LAFERRIERE et Matthieu BERTAUD Ensemble Artifices
LE JARDIN DE TELEMANN
Vendredi 7 août 20h Durée du spectacle environ 1h
Adèle et Camille THEVENEAU, sœurs musiciennes
Vendredi 28 août 20h Durée du spectacle environ 1h
Laurène BARNEL et Carine HABAUZIT
LEÏ PLYPHONIE FEU DE VIE
En cas de mauvais temps, repli au théâtre PICCOLO
34, rue aux Fèvres, 71100 Chalon-sur-Saône, sauf, vendredi 10 juillet, repli à la Cathédrale Saint-Vincent. .
Place du Cloître Cloître Saint Vincent Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Saison musicale du Cloître Saint Vincent 2026
L’événement Saison musicale du Cloître Saint Vincent 2026 Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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