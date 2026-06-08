Saison musicale du Cloître Saint Vincent 2026 Place du Cloître Chalon-sur-Saône vendredi 3 juillet 2026.

Chalon-sur-Saône

Saison musicale du Cloître Saint Vincent 2026

Place du Cloître Cloître Saint Vincent Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-28

Pour la 6e année consécutive, les murs feutrés du cloître Saint-Vincent vont devenir l’écrin prestigieux d’une nouvelle saison de concerts éclectiques, traditionnels ou multiculturels.

Vendredi 3 Juillet 20h Durée du spectacle environ 1h

Amanda FAVIER et Élodie SOULARD

CARNET DE VOYAGES

Vendredi 10 Juillet 20h Durée du spectacle environ 1h10

Anousha NAZARI et Antoine MORINIERE

LABYRINTHE BAROQUE

Vendredi 17 Juillet 20h Durée du spectacle environ 1h

Alice JULIEN-LAFERRIERE et Matthieu BERTAUD Ensemble Artifices

LE JARDIN DE TELEMANN

Vendredi 7 août 20h Durée du spectacle environ 1h

Adèle et Camille THEVENEAU, sœurs musiciennes

Vendredi 28 août 20h Durée du spectacle environ 1h

Laurène BARNEL et Carine HABAUZIT

LEÏ PLYPHONIE FEU DE VIE

En cas de mauvais temps, repli au théâtre PICCOLO

34, rue aux Fèvres, 71100 Chalon-sur-Saône, sauf, vendredi 10 juillet, repli à la Cathédrale Saint-Vincent. .

Place du Cloître Cloître Saint Vincent Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Saison musicale du Cloître Saint Vincent 2026

L’événement Saison musicale du Cloître Saint Vincent 2026 Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)