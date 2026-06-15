Atelier enfants Blasons en série-graphie Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Atelier enfants Blasons en série-graphie

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Pour les enfants de 8 à 14 ans.

Avec Klaus Walbrou, graphiste-illustrateur.

C’est au cœur du cloître de la Cathédrale Saint-Vincent que nous allons nous retrouver pour découvrir de nombreux blasons sculptés, récemment restaurés ou même créés, témoins de riches histoires familiales.

Puis à l’aide d’un illustrateur, chacun pourra, à partir de ses dessins et découpages, créer des pochoirs et inventer son propre blason qui sera reproduit en série à la gouache, grâce à la technique simple d’impression qu’est la sérigraphie.

Réservation uniquement par téléphone. Places limitées. .

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enfants Blasons en série-graphie

L’événement Atelier enfants Blasons en série-graphie Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)