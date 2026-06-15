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Atelier enfants Blasons en série-graphie Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Atelier enfants Blasons en série-graphie Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Espace Patrimoine

Adresse : 24 Quai des Messageries

Ville : 71100 Chalon-sur-Saône

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Chalon-sur-Saône

Atelier enfants Blasons en série-graphie

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Pour les enfants de 8 à 14 ans.

Avec Klaus Walbrou, graphiste-illustrateur.

C’est au cœur du cloître de la Cathédrale Saint-Vincent que nous allons nous retrouver pour découvrir de nombreux blasons sculptés, récemment restaurés ou même créés, témoins de riches histoires familiales.

Puis à l’aide d’un illustrateur, chacun pourra, à partir de ses dessins et découpages, créer des pochoirs et inventer son propre blason qui sera reproduit en série à la gouache, grâce à la technique simple d’impression qu’est la sérigraphie.

Réservation uniquement par téléphone. Places limitées.   .

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98 

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English : Atelier enfants Blasons en série-graphie

L’événement Atelier enfants Blasons en série-graphie Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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