Atelier enfants Blasons en série-graphie Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône
Atelier enfants Blasons en série-graphie Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône mardi 7 juillet 2026.
Chalon-sur-Saône
Atelier enfants Blasons en série-graphie
Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Pour les enfants de 8 à 14 ans.
Avec Klaus Walbrou, graphiste-illustrateur.
C’est au cœur du cloître de la Cathédrale Saint-Vincent que nous allons nous retrouver pour découvrir de nombreux blasons sculptés, récemment restaurés ou même créés, témoins de riches histoires familiales.
Puis à l’aide d’un illustrateur, chacun pourra, à partir de ses dessins et découpages, créer des pochoirs et inventer son propre blason qui sera reproduit en série à la gouache, grâce à la technique simple d’impression qu’est la sérigraphie.
Réservation uniquement par téléphone. Places limitées. .
Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
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English : Atelier enfants Blasons en série-graphie
L’événement Atelier enfants Blasons en série-graphie Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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