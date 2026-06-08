Exposition d’artisanat local Office de tourisme Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Exposition d’artisanat local

Office de tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Du 7 au 12 juillet 2026, l’Office de Tourisme de Chalon-sur-Saône met à l’honneur l’artisanat local à travers une exposition réunissant les créations de Peppermint, Ellibys la Chouette et Nathalie Cannet. Venez découvrir trois univers créatifs argile polymère et résine, dentelle frivolité et gravure sur verre. Une belle occasion d’échanger avec les créatrices, d’assister à des démonstrations sur place et de découvrir des pièces uniques. Entrée libre. .

Office de tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 71 80 17 isa.rigaux@wanadoo.fr

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English : Exposition d’artisanat local

L’événement Exposition d’artisanat local Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I