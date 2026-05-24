Stages d’été d’aviron Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône
Stages d’été d’aviron Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône lundi 6 juillet 2026.
Chalon-sur-Saône
Stages d’été d’aviron
Rue d’Amsterdam Base Nautique Adrien Hardy Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-06
Envie d’une activité sportive cet été ?
C’est parti pour découvrir l’Aviron !
Le Cercle de l’Aviron de Chalon sur Saône propose des stages découvertes !
Encadrés par les entraîneurs du club, ces stages sont l’occasion idéale de venir tester ce sport de glisse complet sur notre belle Saône.
Les stages sont organisés par l’école d’aviron du CAC à la base nautique Adrien Hardy.
Le programme de la semaine est axé sur la découverte de l’aviron, la convivialité et le plaisir de pratiquer une activité de plein air pour les jeunes de 10 à 15ans.
Chaque semaine, le nombre de places est limité.
Le coût d’une semaine de stage (assurance comprise) sera intégralement déduit du prix de la licence pour les futurs licenciés à la rentrée de septembre 2026 (offre valable uniquement pour une nouvelle licence). .
Rue d’Amsterdam Base Nautique Adrien Hardy Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 30 04 secretariat.cercle.aviron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stages d’été d’aviron Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
À voir aussi à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
- Liam Szymonik 4tet L’Évadée Chalon-sur-Saône 29 mai 2026
- Élan de vie mois du cancer cérébral Chalon-sur-Saône 30 mai 2026
- Chalon dans la rue se dévoile en avant-première ! Site de l’Abattoir Chalon-sur-Saône 30 mai 2026
- Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Eglise Saint Cosme Chalon-sur-Saône 30 mai 2026
- Dimanche découverte le groupe cathédral Place Saint Vincent Chalon-sur-Saône 31 mai 2026