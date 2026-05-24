Stages d’été d’aviron Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Stages d’été d’aviron

Rue d’Amsterdam Base Nautique Adrien Hardy Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-06

Envie d’une activité sportive cet été ?

C’est parti pour découvrir l’Aviron !

Le Cercle de l’Aviron de Chalon sur Saône propose des stages découvertes !

Encadrés par les entraîneurs du club, ces stages sont l’occasion idéale de venir tester ce sport de glisse complet sur notre belle Saône.

Les stages sont organisés par l’école d’aviron du CAC à la base nautique Adrien Hardy.

Le programme de la semaine est axé sur la découverte de l’aviron, la convivialité et le plaisir de pratiquer une activité de plein air pour les jeunes de 10 à 15ans.

Chaque semaine, le nombre de places est limité.

Le coût d’une semaine de stage (assurance comprise) sera intégralement déduit du prix de la licence pour les futurs licenciés à la rentrée de septembre 2026 (offre valable uniquement pour une nouvelle licence). .

Rue d’Amsterdam Base Nautique Adrien Hardy Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 30 04 secretariat.cercle.aviron@gmail.com

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English :

L’événement Stages d’été d’aviron Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I