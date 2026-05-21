[VIRGIN MOJITO] Konik + Gatita Mathou LaPéniche Chalon-sur-Saône
[VIRGIN MOJITO] Konik + Gatita Mathou LaPéniche Chalon-sur-Saône jeudi 18 juin 2026.
Chalon-sur-Saône
[VIRGIN MOJITO] Konik + Gatita Mathou
LaPéniche 52 Quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
[VIRGIN MOJITO], c’est l’afterwork chill de l’été la cour de LaPéniche, des sons électro en plein air, des virgin mojitos maison bien frais… et juste ce qu’il faut pour ralentir le rythme après la journée.
KONIK Carbure (Bass/Techno/House Dijon)
Révélé par Jeff Mills en 1996, KONIK s’est forgé une solide réputation dans l’Est de la France grâce à sa technique à 3 platines. En 2012, il quitte le monde de l’entreprise pour se consacrer pleinement à la musique. Sans barrières, ses sets éclectiques et survoltés oscillent entre techno, breakbeat, bass et UK. Producteur (Metrohm, MdeB Records), activiste à la tête de RISK et du SIRK Festival, il lance aujourd’hui son nouveau projet CARBURE.
GATITA MATHOU Club Platinium (Hip-Hop/House/Garage Dijon)
Après avoir produit des festivals à Abidjan (Blanc Manioc, No Name), Gatita Mathou passe derrière les platines. Aujourd’hui membre du collectif Club Platinum, elle livre des sets hybrides, naviguant sans frontières entre hip-hop, house et garage. .
LaPéniche 52 Quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org
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English : [VIRGIN MOJITO] Konik + Gatita Mathou
L’événement [VIRGIN MOJITO] Konik + Gatita Mathou Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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