Entre chien et loup À la découverte de la ville et de son cloître Devant l’Office de tourisme Chalon-sur-Saône samedi 4 juillet 2026.

Chalon-sur-Saône

Entre chien et loup À la découverte de la ville et de son cloître

Devant l’Office de tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Profitez de l’atmosphère particulière de la tombée de la nuit…

…pour découvrir la cité ancienne en compagnie d’un guide-conférencier ! La visite s’achèvera en apothéose au cœur du cloître de la cathédrale, restauré, dont la mise en lumière est exceptionnelle. .

Devant l’Office de tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

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English : Entre chien et loup À la découverte de la ville et de son cloître

L’événement Entre chien et loup À la découverte de la ville et de son cloître Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)