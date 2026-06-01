Festival Afrik’en Fête Chalon-sur-Saône
Festival Afrik’en Fête Chalon-sur-Saône samedi 4 juillet 2026.
Chalon-sur-Saône
Festival Afrik’en Fête
Lac des Prés Saint Jean Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-05 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Rendez-vous les samedi 4 et dimanche 5 juillet au Lac des Prés St Jean à Chalon-sur-Saône !
Venez découvrir la 5e édition du Festival Afrik’en fête, un événement culturel familial qui célèbre les cultures, la musique et le vivre ensemble !
Au programme des contes, un grand marché artisanal, des animations danse et musique, une exposition photo, des ateliers créatifs pour les enfants et cosmétiques naturels, un défilé de mode, des concerts.
Buvette et restauration aux saveurs du continent africain sur place.
Entrée sur participation libre.
Un événement organisé avec le soutien financier de la Région Bourgogne Franche-Comté, BFC International, l’Agence Française de Développement (AFD), le Département de Saône-et-Loire et la Ville de Chalon-sur-Saône. .
Lac des Prés Saint Jean Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 76 31 39 afrikenfete@gmail.com
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English : Festival Afrik’en Fête
L’événement Festival Afrik’en Fête Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-01 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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