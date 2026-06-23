Les couleurs de la Cathédrale Saint Vincent Dimanche découverte Place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Les couleurs de la Cathédrale Saint Vincent Dimanche découverte

Place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Saint Vincent Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

C’est une véritable redécouverte de la cathédrale qui s’offre aux visiteurs, alors que le chantier de restauration se poursuit dans les chapelles…

Si un certain nombre d’études préparatoires et de diagnostics avaient permis de cerner les grandes phases du chantier, les sondages antérieurs étaient loin de laisser présager la quantité impressionnante de polychromie finalement découverte sur les murs et les voûtes de la nef, du transept et du chœur ! S’il n’est pas encore possible de dater précisément tous ces décors peints, il est clair que la polychromie retrouvée permet de voir l’édifice tel qu’il apparaissait aux fidèles à la fin du Moyen Âge ou au début de la Renaissance, alors qu’on achevait l’élévation des voûtes de la nef… Sans pu autant oublier les témoignages, bien visibles eux-aussi, de la peinture néo-gothique du XIXe siècle !

Alors, venez découvrir une cathédrale Saint-Vincent haute en couleurs, bien loin des représentations souvent sombres et austères du Moyen Âge ! .

Place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Saint Vincent Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

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English : Les couleurs de la Cathédrale Saint Vincent Dimanche découverte

L’événement Les couleurs de la Cathédrale Saint Vincent Dimanche découverte Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)