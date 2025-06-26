Yves Jamait SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

Yves Jamait SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône jeudi 21 mai 2026.

Yves Jamait

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

2026-05-21

Maxime et Moi

Ma rencontre, alors que j’étais adolescent, avec Maxime Leforestier, a été un choc qui a bousculé considérablement les déterminismes dans lesquels j’étais engoncé. Tout mon être en a été bouleversé. Maxime fut un déclencheur.

Aussi, c’est tout naturellement, (…et parce que depuis longtemps déjà l’envie me taraudait…), que m’est venu l’idée d’un spectacle ou je vais vous raconter et vous chanter mon Maxime à moi et partager avec vous le plaisir que j’ai eu de traverser le temps avec son œuvre en filigrane.

Je serai accompagné, pour se faire, par Michel Haumont, le maestro du picking qui a souvent collaboré avec Maxime et par Jérôme Broyer dont l’excellence et la créativité me portent depuis plus de dix ans.

C’est donc une invitation au voyage, à tisser les lianes du temps, auquel je vous convie pour sourire aux larmes ensemble.

YJ .

