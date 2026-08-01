Atelier de yoga pour les 7-11 ans Maison des Sports Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Atelier de yoga pour les 7-11 ans

Maison des Sports 2 rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-29 11:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Une séance de yoga ludique et dynamique pour bien aborder la rentrée ! Cet atelier permettra aux enfants de découvrir le yoga avec Justine ou de se retrouver avant la reprise des classes. Entre postures amusantes, jeux de respiration et moments de calme, c’est l’occasion idéale de faire le plein d’énergie positive… et d’avoir un bel aperçu des cours hebdomadaires proposés tout au long de l’année. .

Maison des Sports 2 rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 89 55 01 hathayogaclub71@gmail.com

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English : Atelier de yoga pour les 7-11 ans

L’événement Atelier de yoga pour les 7-11 ans Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-12 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I