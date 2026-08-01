La Ruta Musical concert à vélo rue Raoul Ponchon Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

La Ruta Musical concert à vélo

rue Raoul Ponchon Vélo-école de l’espace PaMa Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Pour terminer l’été sur des notes festives, l’espace PaMa accueille dans sa vélo-école un concert du duo franco-argentin La Ruta Musical, en tournée à vélo sur la Saône.

Le répertoire de ce duo navigue entre la musique Argentine, Brésilienne, et la chanson Française. Des reprises joyeuses et sensibles, chantées et accompagnées à la guitare, à l’accordéon et aux percussions.

Un voyage musical à découvrir le 22 août, à 18h, à la vélo-école de l’espace PaMa.

Prix libre. .

rue Raoul Ponchon Vélo-école de l’espace PaMa Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 17 25 11 espacepama@gmail.com

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English :

L’événement La Ruta Musical concert à vélo Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I