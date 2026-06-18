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En famille Bêtes curieuses Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

En famille Bêtes curieuses Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône mardi 18 août 2026.

Lieu : Espace Patrimoine

Adresse : 24 Quai des Messageries

Ville : 71100 Chalon-sur-Saône

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chalon-sur-Saône

En famille Bêtes curieuses

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Activité à faire en famille, enfants de 3 à 5 ans et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à l’observation d’animaux cachés dans l’architecture.
Nous chercherons tous ensemble, au détour d’une cour, à l’intérieur de la cathédrale et du cloître, de curieux motifs d’animaux ou des objets prenant leur forme.
Puis le temps d’une activité ludique chacun, petit et grand, pourra réaliser son propre animal inspiré des découvertes faites pendant la visite.   .

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98 

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English : En famille Bêtes curieuses

L’événement En famille Bêtes curieuses Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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