En famille De porte en porte Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône
En famille De porte en porte Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône jeudi 13 août 2026.
Chalon-sur-Saône
En famille De porte en porte
Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Activité à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à l’observation de portes anciennes de maisons du centre-ville.
Nous chercherons tous ensemble, au détour d’une ruelle, ces marteaux-frappeurs, ancêtres des sonnettes électriques qui décorent encore aujourd’hui les entrées de motifs curieux d’animaux ou de personnages.
Puis le temps d’une activité ludique chacun, petit et grand, pourra réaliser son propre décor inspiré des découvertes faites pendant la visite. .
Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
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English : En famille De porte en porte
L’événement En famille De porte en porte Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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