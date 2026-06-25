Musicales en Côte Chalonnaise Concert Symphonique ! Anniversaire 25 ans Place St Vincent Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Musicales en Côte Chalonnaise Concert Symphonique ! Anniversaire 25 ans

Place St Vincent Cathédrale Saint Vincent Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 25ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 25 août au 30 août 2026. Anniversaire, 25 ans de passion, d’émotions et de musique.

Au cœur du vignoble bourguignon, venez retrouver le plaisir d’écouter de magnifiques moments musicaux ponctués par les dégustations de Montagny 1er Cru.

Concoctée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette 25 ème édition vous enchantera.

6 jours, 7 concerts, des musiciens talentueux, une rencontre avec la compositrice Elise Bertrand, 7 Domaines viticoles, 6 dégustations offertes et 4 communes 6 lieux différents

CONCERT SYMPHONIQUE ANNIVERSAIRE

Winterthurer Symphoniker, dirigé par Georg Sonnleitner

Romain Leleu, trompette

Pour fêter sa 25 ème édition le Festival accueille le Winterthurer Symphoniker venu de Suisse pour accompagner Romain Leleu dans le célèbre concerto pour trompette de Hummel.

LE PROGRAMME

L.V Beethoven, Symphonie héroïque

J.N Hummel, concerto pour trompette

L.V Beethoven, Ouverture de Prométhée. .

Place St Vincent Cathédrale Saint Vincent Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32

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English : Musicales en Côte Chalonnaise Concert Symphonique ! Anniversaire 25 ans

L’événement Musicales en Côte Chalonnaise Concert Symphonique ! Anniversaire 25 ans Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II