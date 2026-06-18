Atelier Conte Chalon, cité marchande Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Atelier Conte Chalon, cité marchande

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Avec Emmanuelle Lieby, conteuse

Au Moyen Âge, la ville des comtes était déjà un important centre de commerce et dans la cité s’animaient les étals et les boutiques des artisans.

Laissez-vous entrainer dans les ruelles et les faubourgs pour découvrir ce qu’était la richesse des marchés et des foires au temps des Ducs et conter ces histoires de marchands venus du monde entier. .

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

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English : Atelier Conte Chalon, cité marchande

L’événement Atelier Conte Chalon, cité marchande Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)