Informations pratiques

Haguenau

Activités en famille au cœur du marché de Noël

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-11-20

Loin de la cohue des grandes villes, retrouvez une ambiance chaleureuse et conviviale au marché de Noël de Haguenau, unique marché de Noël d’Alsace du Nord à être ouvert en continu pendant 5 semaines.

Loin de la cohue des grandes villes, retrouvez une ambiance chaleureuse et conviviale au marché de Noël de Haguenau, unique marché de Noël au nord de Strasbourg à être ouvert en continu pendant 5 semaines.

Animations, expositions, concerts, contes et rencontres avec les personnages légendaires vous attendent pour passer un moment d’exception en famille !

Le chalet du Père Noël, les expositions de crèches, les contes et la chasse aux trésors de Noël vous feront vivre la magie de Noël, dont le magnifique carrousel 1900 embarquez sur divers animaux en bois, chevaux, ânes, lions et même une belle cigogne, qui raviront petits et grands. .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

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English :

Away from the hustle and bustle of the big cities, discover a warm and friendly atmosphere at the Haguenau Christmas market, the only Christmas market in Northern Alsace to be open continuously for 5 weeks.

L’événement Activités en famille au cœur du marché de Noël Haguenau a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau